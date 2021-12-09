Поезда на Калужско-Рижской линии метро следуют по графику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Калужско-Рижской линии метро осуществляется по графику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Ранее в Сети появилась информация о задымлении на станции ВДНХ. Сообщалось, что поезда не следовали в центр. В пресс-службе уточнили, что на станции высаживали пассажиров из одного поезда.

"Состав убран с линии для проверки. Во время высадки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала", – рассказали в метрополитене.

После высадки пассажиров поезда продолжили курсировать в прежнем режиме.

Ранее поезда следовали с увеличенными интервалами на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Это было связано с падением человека на пути.

