Убежавшего в тоннель на "Автозаводской" мужчину нашли мертвым – СМИ

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Спрыгнувший на пути на станции метро "Автозаводская" и убежавший в тоннель в сторону центра мужчина обнаружен мертвым, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Обнаружено тело мужчины, спрыгнувшего на пути на станции "Автозаводская" и убежавшего в тоннель", – отметил он.

Ранее в Дептрансе Москвы объявили, что на южном участке Замоскворецкой линии метро увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях.

Движения поездов не было от станции "Орехово" до станции "Автозаводская". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Позже сообщалось, что движение на участке восстановлено и вводится в график.