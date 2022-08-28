Эскалатор на станции метро "Текстильщики" метро закроют на ремонт с 29 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эскалатор на станции "Текстильщики" (выходы № 5–6) Таганско-Краснопресненской линии метро закроют на ремонт с 29 августа. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

Отмечается, что ремонтные работы будут проходить по 31 августа этого года.

Кроме того, с 29 августа по 9 сентября текущего года на ремонт закроют эскалатор на станции "Римская" Люблинско-Дмитровской линии метро.

В начале июля заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил о старте пусконаладочных работ на восьми эскалаторах станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ). Глубина станции составит около 70 метров.

