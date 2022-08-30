Станцию "Владыкино" открыли для входа и выхода пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станция "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии метро открыта для входа и выхода пассажиров, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Уточняется, что движение на линии осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что по требованию полиции станция "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии метро временно закрыта для входа и выхода пассажиров.

Отмечалось, что поезда проезжают станцию без остановки.

Позже стало известно, что "Владыкино", по предварительным данным, закрыли из-за едкого запаха брома из случайно разбитой емкости.

