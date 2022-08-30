Причиной закрытия станции метро "Владыкино" стал бром – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Станцию "Владыкино" на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, по предварительным данным, закрыли из-за едкого запаха брома из случайно разбитой емкости, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Мужчина случайно разбил небольшую банку с бромом возле входа", – отметил он.

В настоящее время на место происшествия должны прибыть специалисты для дезактивации и промывки места разлива вещества.

В свою очередь, в Дептрансе Москвы рекомендовали пользоваться МЦК и наземным транспортом.

Ранее сообщалось, что по требованию полиции станция "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии метро временно закрыта для входа и выхода пассажиров.

Отмечалось, что поезда проезжают станцию без остановки.

