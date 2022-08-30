На обучение российских школьников может повлиять коронавирус

На обучение школьников может серьезно повлиять и коронавирус. Как сообщили в Роспотребнадзоре, дети стали чаще болеть ковидом. Их доля в 2022 году выросла с 10 до 18% от всех заразивших. Но переносят дети ковид легче – бессимптомно или как ОРВИ, отметили в ведомстве.

Однако почти у трети переболевших встречается постковидный синдром. Сохраняются 1–2 симптома, как правило связанные с когнитивными нарушениями, в том числе слабость и рассеянность внимания.

Чтобы снизить риск заболевания ведомство вводит в школах с 1 сентября ряд антиковидных мер. Ученикам и учителям будут измерять температуру. Персонал столовой должен использовать маски и перчатки. Запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях, если в них участвуют лица из других организаций.

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