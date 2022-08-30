Кардиолог рассказал, от чего нужно отказаться при высоком пульсе

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Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский в разговоре с Москвой 24 рассказал, что нельзя употреблять при повышенном пульсе.

По его словам, нормой считаются показатели от 60 до 90. Если выше, то это уже тахикардия.

"При высоком пульсе нельзя пить кофе, крепкий чай", – говорит врач, поясняя, что содержащийся в них кофеин еще больше увеличит частоту сердечный сокращений.



Юрий Серебрянский кардиолог, заслуженный врач РФ Курение, алкоголь тоже нарушают сердечный ритм. Пульс может еще больше повыситься и привести к сердечной недостаточности.

Если пульс добрался до высоких значений (больше 90 в состоянии покоя), кардиолог советует не заниматься самолечением, а вызвать скорую помощь.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что тахикардия может возникать из-за анемии, заболевания щитовидной железы или низкого давления. Если в покое пульс не восстанавливается до нормальных значений, эксперт советует обязательно обратиться к специалисту и пройти обследование.