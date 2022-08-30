В МЧС предупредили жителей Москвы об ухудшении погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
МЧС предупредило жителей столицы об ухудшении погоды. В ближайшие часы в Москве ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–2 часа 30 августа с сохранением до 06:00 утра 31 августа в городе Москве ожидаются грозы с дождем. При грозе порывы ветра – 15–17 метров в секунду", – говорится в сообщении.
В связи с ухудшением погодных условий автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений и опережений, а также не ставить авто под деревьями.
Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции и не укрываться под деревьями. А в случае необходимости звонить по телефону 101 или единому телефону доверия Главного управления МЧС РФ по Москве 8 (495) 637-22-22.
Власти столицы попросили рестораторов закрыть летние веранды из-за приближающейся непогоды.
"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", – говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства, в свою очередь, также призвали москвичей быть осторожнее на улице из-за приближающейся непогоды.
Ранее в Гидрометцентре предупредили жителей столицы о резкой смене характера погоды с летнего на осенний. Так, в четверг, 1 сентября, температура сразу понизится на 15–18 градусов. Отмечалось, что такой скачок может восприниматься очень эмоционально.
До этого ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков сообщил, что в первую половину сентября москвичей ждет прохладная погода. В дневные часы в первую половину сентября температура воздуха в Москве будет составлять 12–15 градусов, ночью столбики термометров станут опускаться до 5–8 градусов.
В Москве наступил последний теплый день
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