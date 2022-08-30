Движение в центре Москвы ограничат из-за велофестиваля 3 и 4 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение в центре Москвы ограничат из-за проведения велофестиваля и велогонки 3 и 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за Московского осеннего велофестиваля движение ограничат в центре города с 18:00 3 сентября до 10:00 4 сентября, а также с 16:00 до 18:00 4 сентября. Так, по одной полосе перекроют на Тестовской улице – от Проектируемого проезда № 80 до Пресненской набережной, а также на Пресненской набережной – от Тестовской улицы до дома 4 по Пресненской набережной. При этом эти же участки полностью перекроют с 10:00 до 16:00 4 сентября.

С 13:00 4 сентября закроют движение по Тестовской улице, Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Подгорской, Берниковской, Николоямской, Андроньевской, Золоторожской, Красноказарменной, Головинской, Госпитальной, Семеновской, Преображенской набережным, набережной Ганнушкина, проспекту Ветеранов, Богородскому шоссе, Ростокинскому проезду, улице Бориса Галушкина, Продольному проезду, площадке перед главным входом на территорию ВДНХ. При этом дороги будут открывать по мере проезда велоколонны.

Кроме того, с 06:30 до 12:00 4 сентября ряд улиц в Москве перекроют из-за проведения велогонки "Две реки". Речь идет о Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Лужнецкой набережных, улице Лужники, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Краснохолмской (от Котельнической набережной до Саринского проезда), Подгорской, Берниковской, Николоямской, Андроньевской, Золоторожской, Красноказарменной, Головинской набережных (до Госпитального моста).

Парковку же на участках закроют с 00:01 4 сентября до окончания мероприятия.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября движение ограничат на Авиамоторной и Гжатской улицах, а также в Малом Знаменском переулке из-за строительных работ. На Авиамоторной улице ограничения продлятся до 30 декабря текущего года. В этот период движение в районе дома 10, корпуса 1, и дома 8, строения 1, будет осуществляться с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений и закрытия трамвайных путей.

