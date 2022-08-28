Движение ограничат на ряде столичных улиц с 1 сентября

17:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 1 сентября движение ограничат на Авиамоторной и Гжатской улицах, а также в Малом Знаменском переулке из-за строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На Авиамоторной улице ограничения продлятся до 30 декабря текущего года. В этот период движение в районе дома 10, корпуса 1, и дома 8, строения 1, будет осуществляться с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений и закрытия трамвайных путей.
В Малом Знаменском переулке между тем до 30 сентября будет частично перекрыта одна полоса. Ограничения затронут участок дороги от дома 8, строения 1, до Колымажного переулка.
На Гжатской улице с осени начнется реконструкция инженерных сетей. Работы пройдут в разные периоды на четырех участках дороги. Полностью снять ограничения для транспорта планируется к 25 января 2023 года.
С 27 августа схема движения транспорта изменилась на участке дублера Рязанского проспекта на юго-востоке Москвы. Теперь в проезде между домом 10, строением 1, и домом 12 движение будет двусторонним.
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