Полицейские четыре часа избивали задержанного в Красноярском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Красноярском крае полицейские четыре часа избивали задержанного, который пил алкоголь на улице. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, в конце июля правоохранители увидели распивавшего алкоголь во дворе дома в поселке Краснокаменск 31-летнего мужчину. Один из полицейских сразу же ударил мужчину кулаком в лицо и потребовал поехать с ними в отдел.

"После отказа полицейские, действуя с превышением должностных полномочий, умышленно нанесли мужчине множественные удары руками в область лица и по телу. Воспользовавшись моментом, потерпевший попытался убежать, однако вновь был настигнут полицейскими, которые применили физическую силу в виде загиба руки за спину и специальные средства ограничения подвижности – наручные браслеты", – говорится в сообщении.

Потерпевшего доставили в отдел, где держали силой и попутно избивали.

39-летних правоохранителей арестовали. Их обвиняют по пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия, с применением специальных средств").

Ранее сенаторы одобрили закон об ужесточении наказания за пытки до 15 лет лишения свободы. Документ предполагает ужесточение наказания за пытки, в том числе совершенные представителями власти. Данное преступление переводится в категорию особо тяжких. Пыткой при этом не считается "причинение физических или нравственных страданий, которые возникают в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями".

