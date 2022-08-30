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Москва 24

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Общество

15:55

В Москве наблюдается стабильная ситуация на рынке труда – Ефимов

городобщество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На рынке труда Москвы в настоящее время наблюдается абсолютно стабильная и устойчивая ситуация, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На сегодняшний момент мы видим стабилизацию и даже небольшое снижение относительно начала текущего года. Мы можем смело говорить, что рынок труда на сегодняшний день абсолютно стабилен, никакой неопределенности не возникает", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, по словам Ефимова, в столице наблюдается рост зарплат в номинальном выражении.

Ранее Сергей Собянин сообщил о минимальном уровне безработицы в Москве. Мэр отмечал, что массовой безработицы в городе нет. Он добавил, что столичные власти не намерены сокращать социальную помощь населению, наоборот, адресная поддержка москвичам уже увеличена, в частности проиндексированы некоторые социальные льготы.

По состоянию на начало июля уровень безработицы в Москве снизился до 0,45%, что сопоставимо с апрельским показателем двухгодичной давности. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что с начала года снижение составило 8,9%.

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