Криминалисты центрального аппарата СК выехали на место ДТП под Ярославлем

Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета выехали на место ДТП под Ярославлем, где погибли четыре человека. Они помогут местным коллегам расследовать причины произошедшего.

Известно, что среди жертв есть два фельдшера и водитель. Авария произошла утром 30 августа. На трассе столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая. После разлива топлива произошел пожар. Пламя быстро перекинулось на два дома. Возбуждено уголовное дело.

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