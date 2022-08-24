"Личная территория": "особняк должника"

Загородный коттедж семейства Тащян из родового гнезда превратился в публичный дом. Все дело в том, что глава семейства Мхитар лишился недвижимости за долги. По крайней мере, так говорят его кредиторы. Сам же мужчина уверен, что его обманули.

Теперь в коттедже хозяйничают посторонние люди. Они якобы водят туда представительниц древнейшей профессии, при этом демонстрируют свой досуг бывшим хозяевам, которые ютятся в летней кухне.

Подробнее – в программе "Личная территория".