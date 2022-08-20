"The city. Едим": Московский взгляд на Латинскую Америку

Столичные повара взялись за традиции Латинской Америки и переиначивают их под придирчивый вкус москвичей. В городе появляются новые места с совсем незнакомыми блюдами.

Саша Ильин и Росарио Каррион выбрали три самых интересных и расскажут, что едят в Бразилии, чем интересна современная перуанская кухня и что готовят мексиканцы.

Все подробности – в "The City. Едим".

