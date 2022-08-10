Россияне назвали самые интересные профессии. Опрос проводил сервис "Работа.ру".

В результате 33% респондентов считают интересной работу дизайнеров и художников. Артисты, музыканты, ученые и журналисты попали в одну категорию – за них отдали 31% голосов. 29% назвали любопытной работу космонавтов.

Также в десятке оказались пилоты, IT-специалисты, преподаватели и экологи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.