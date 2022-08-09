Названа стоимость винограда в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят.

На московских рынках наступило самое выгодное время. Там есть большой выбор овощей, фруктов, ягод, и цены более или менее стабилизировались под конец лета. Например, виноград можно купить на Бутырском рынке. Туда сорт кишмиш везут из Турции и Узбекистана.

Турецкий кишмиш обойдется в 250 рублей за килограмм. Виноград из Узбекистана – по той же цене. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.