Москвичей ждет прохладная рабочая неделя с дождями

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Понедельник и вторник, 8 и 9 августа, в Москве будут прохладными с температурой до 25 градусов тепла, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Первые 2 дня будут достаточно прохладными, с температурными значениями в 20–25 градусов. Также во вторник ожидаются сильные дожди с грозами, особенно в ночные часы", – сообщил он в беседе с News.ru.

При этом уже в четверг, 11 августа, воздух в столице прогреется до 27...29 градусов, а дожди прекратятся.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что температура до 28 градусов тепла и погода без осадков ожидаются в Москве в выходные, 13 и 14 августа. По словам синоптика, температурные показатели вновь будут превышать климатическую норму на 3–4 градуса.

Она также пояснила, что 8 и 9 августа атмосферный фронт будет влиять на погоду в Московском регионе. Так, в понедельник, 8 августа, в столице возможен кратковременный дождь с грозой.

