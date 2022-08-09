Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 9 августа, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 21...23 градуса, по области – 19...24 градуса. Ветер северный 5–10 м/с, при грозе с порывами 12–17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в столичном регионе комфортная погода с нормальным содержанием кислорода в приземном воздухе.

Ранее ГУ МЧС по Москве предупредило о том, что в столице ожидается гроза до вечера вторника, 9 августа. Автомобилистов призвали снизить скорость на время непогоды и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, им также посоветовали не парковать транспортные средства под деревьями. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что температура до 28 градусов тепла и погода без осадков ожидаются в Москве в выходные, 13 и 14 августа. По словам синоптика, температурные показатели вновь будут превышать климатическую норму на 3–4 градуса.

Она также пояснила, что 8 и 9 августа атмосферный фронт будет влиять на погоду в Московском регионе. Так, в понедельник, 8 августа, в столице возможен кратковременный дождь с грозой.