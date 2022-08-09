В Кремле прокомментировали предложение Зеленского запретить россиянам въезд на Запад

Фото: kremlin.ru

Предложение президента Украины Владимира Зеленского запретить гражданам России въезд на территорию западных стран является крайне иррациональным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Заявление достаточно, скажем так, говорящее само за себя. Скорее всего, иррациональность в мышлении в данном случае зашкаливает. К этому можно относиться только чрезвычайно негативно", – цитирует его РИА Новости.

Песков подчеркнул, что попытки изоляции России воспринимаются Кремлем крайне негативно, у них нет перспектив.

По словам официального представителя Кремля, страны Европы, которые стремятся ввести против РФ ограничения, наказывают сами себя и расплачиваются за это. Зеленскому следует это понимать, подчеркнул Песков.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции.

По мнению украинского лидера, данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво.

Он подчеркнул, что ответственность за начало и проведение спецоперации лежит на всех россиянах.

