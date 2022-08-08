Названа стоимость малины в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят.

В Москве подешевели ягоды. О резком снижении сообщили еще в конце июля. Стали уменьшаться цены и на сезонные фрукты с ягодами. Например, малину везут из Владимирской области и Краснодарского края. Малина из Владимирской области на Рижском рынке стоит от 700 рублей за килограмм. Краснодарская – от 1000 рублей за тот же вес.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.