"Московский патруль": инспекторы ГИБДД помогли беременной женщине

Быстро сориентировались в ситуации и доставили в роддом беременную женщину. Столичные инспекторы ГИБДД помогли семье в сложной ситуации.

Молодая мать на видео благодарит лейтенанта Александра Мещерякова и старшего лейтенанта Константина Суслина за отзывчивость и быструю реакцию. Несколько дней назад, еще будучи беременной, женщина обратилась к полицейским с просьбой доставить ее в больницу. В дороге у нее начались роды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.