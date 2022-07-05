Авиакомпания Emirates проведет расследование инцидента со своим самолетом. По окончании четырнадцатичасового рейса Дубай – Брисбен на боку лайнера нашли большую пробоину. Повреждено оказалось и шасси.

По словам пилотов, они до последнего момента не знали, что есть какие-то проблемы. Самолет был управляем, приборы ошибок не выдавали. Однако пассажиры пожаловались на слишком громкий звук. На конструкцию самолета произошедшее никак не повлияло, рейс он закончил благополучно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.