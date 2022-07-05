Голландские фермеры подняли бунт. Они выступают против экологической политики властей, которые собираются ввести более жесткие меры по ограничению выбросов азота.

Сельхозработники считают, что это разорит многие домохозяйства, ведь именно скот и удобрения являются основными источниками азота.

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