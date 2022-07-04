Фото: телеграм-канал Mash

Беспилотник упал на жилой дом в Таганроге, в результате чего возник пожар на площади 70 квадратных метров. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Ростовской области Василий Голубев.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. О пострадавших не сообщалось, при этом принимаются меры по оказанию помощи людям, чье имущество пострадало.

"Правоохранительные органы проводят соответствующие мероприятия. В частности, устанавливается тип летательного устройства и причины его падения. Но объективно установлено, что вооружения или боеприпасов на летательном аппарате не было. Принадлежность устройства устанавливается", – написал Голубев.

Ранее обстрелу со стороны Украины подверглось село Нехотеевка в Белгородской области. В результате происшествия пострадал один мирный житель. Мужчина получил осколочное ранение голени. Также были повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

