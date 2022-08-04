В МИД РФ рассказали, какую валюту будут принимать в магазинах для дипломатов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В российских магазинах беспошлинной торговли, рассчитанных на дипломатов и членов их семей, будут принимать рубли, доллары и евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК).

Исполняющий обязанности начальника ГлавУпДК при МИД РФ Вячеслав Фатин отметил, что магазины, которые откроются в Москве и Санкт-Петербурге, не правильно считать возрождением "Березок".

"Эти создаваемые магазины беспошлинной торговли будут осуществлять обслуживание исключительно сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, а также членов их семей, всесторонне обеспечивая условия для их комфортной работы и жизни в РФ", – рассказал он.

Ранее сообщалось, что магазины беспошлинной торговли откроют в Москве и Санкт-Петербурге. Приобрести товары в них смогут дипломаты, консулы и их семьи, а также сотрудники международных организаций, которые базируются в РФ.

В магазинах организуют круглосуточное наблюдение. Контролировать торговлю в duty free будут таможенники. Ассортимент определит владелец магазина. В числе товаров могут появиться спиртное, табачные изделия, парфюмерия и косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны и часы.

