В Москве и Санкт-Петербурге откроют магазины duty free для дипломатов

Фото: ТАСС/Виталий Созинов
В Москве и Санкт-Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли. Приобрести товары в них смогут дипломаты, консулы и их семьи, а также сотрудники международных организаций, расположенных в России. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на постановление кабмина от 26 июля 2022 года № 1330, опубликованного 27 июля на портале нормативных правовых актов правительства.
Известно, что постановление вступило в силу 27 июля. Владельцем магазинов сможет стать только российская компания, которую учредит главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД совместно с соучредителем, выбранным по итогам открытого конкурса.
В магазинах организуют круглосуточное наблюдение. Контролировать торговлю в duty free будут таможенники. Ассортимент определит владелец магазина. В числе товаров могут появиться спиртное, табачные изделия, парфюмерия и косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны и часы.
Крупные партии алкогольной продукции, согласно постановлению, продадут при заполнении заявки диппредставительств, консульств и международных организаций. Документ должен быть заверен подписью учреждения и печатью.
"Еще в советские времена мои знакомые работали за границей и там были магазины для дипломатов, в которых были определенные скидки. Эти торговые точки дают возможность дипломатам свободно покупать товары, которые они не могут завезти или купить в стране пребывания", – сказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Приобрести товары в магазинах подобного типа можно будет только в розницу и при предъявлении документов, подтверждающих служебное положение и аккредитацию при МИД.
Кроме того, дипломаты смогут оплачивать товары не только рублями, но и долларами и евро. После покупки дадут кассовый чек с надписью duty free.
Обычно магазины подобного типа расположены в аэропортах, на вокзалах, морских портах и на автомобильных пограничных пунктах. Суть торговли в них заключается в освобождении товаров от ввозных таможенных пошлин и НДС.
Ранее стало известно, что россияне стали тратить больше денег в duty free. Средний чек в июне вырос вдвое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В топе продаж оказались алкоголь, электроника, конфеты и шоколад.
Россияне стали тратить больше денег в duty free
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