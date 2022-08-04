В ГД призвали не сравнивать магазины duty free для дипломатов с "Березкой"

В Москве и Санкт-Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли с ограниченным для большинства россиян доступом. Приобрести товары в таких точках смогут только дипломаты. В СМИ и соцсетях их уже окрестили новыми "Березками" по аналогии с магазинами эпохи СССР. Разбираемся, как будут работать эти торговые точки.



Duty free для дипломатов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Постановление об открытии в Москве и Санкт-Петербурге магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов утвердило правительство РФ. Оно должно вступить в силу 27 августа. Сделать покупку в таких точках смогут также консулы со своими семьями и сотрудники международных организаций или их представительств в России. Чтобы приобрести товар, потребуется предъявить документы, которые докажут служебное положение и аккредитацию при российском министерстве иностранных дел.

К оплате планируют принимать доллары, евро и рубли. Человеку, который сделал покупку, выдадут кассовый чек с указанием, что она была совершена в duty free. В нем также может быть отражена информация о покупателе. Данные сведения вместе с перечнем купленного каждый месяц будут направляться в МИД.

Определять конкретный ассортимент и вести учет товаров обяжут владельца магазина, которым может стать только отечественная компания. Продавать разрешено исключительно в розницу, причем продукцию, подпадающую под таможенную процедуру беспошлинной торговли. Речь идет про табачные изделия и спиртные напитки, косметику, парфюмерию, ювелирные украшения, часы, смартфоны и кондитерские товары.

Вместе с тем в торговых точках организуют круглосуточную работу камер видеонаблюдения. Данные, полученные с них, будут храниться как минимум тридцать дней. Кроме того, известно, что таможенников обяжут контролировать торговлю.



Новая "Березка"?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Duty free для дипломатов открывают, вероятно, из-за потребности в иностранной валюте. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, государству понадобилась дополнительная валюта, потому что ее приток сократился в связи с санкциями. Кроме того, частичное эмбарго на поставку нефтегазовых ресурсов тоже ограничивает России доступ к этим средствам.





Николай Арефьев первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Поскольку дипломатов больше всего в Санкт-Петербурге и Москве, здесь и решили сделать duty free. Для того чтобы расчеты были в валюте. Наверное, какой-то приток капитала будет, но я не думаю, что массовый. Несравнимый с нефтегазовыми доходами.

Несмотря на то что duty free для дипломатов навевают ассоциации с магазинами "Березка" времен СССР, сравнивать их некорректно, считает Арефьев.

"В советское время был дефицит иностранных товаров, сейчас такого дефицита не наблюдается. Те же товары из duty free можно будет купить и в обыкновенном торговом центре. Поэтому вряд ли магазины duty free будут пользоваться повышенным спросом", – считает парламентарий.

Арефьев предположил, что в торговых точках для дипломатов станут продавать в основном продовольственные товары, спиртные напитки элитного класса и одежду. Пользоваться магазинами будет очень ограниченное количество людей, поэтому их открытие не вызовет расслоения в обществе, заключил депутат.

