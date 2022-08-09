Все школы в РФ готовы к работе в очном формате в новом учебном году – Минпросвещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все российские школы готовы к работе в очном режиме в новом учебном году, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы уверены, что все школы готовы к началу нового учебного года. Мы планируем, что школы откроются в очном режиме. На сегодняшний день никаких вопросов, связанных с обеспечением учителями, нет", – отметил министр.

По словам Кравцова, к настоящему моменту все преподавательские вакансии максимально закрыты.

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий, в свою очередь, сообщил, что столичный вуз планирует начать работу 1 сентября в очном формате.

"Мы готовимся к очному (формату. – Прим. ред.). Это означает, что мы мобилизуем все силы, структуру, все, как в очном режиме", – пояснил Садовничий.

Ранее стало известно, что общеобразовательные учреждения города проверят на готовность к новому учебному году в конце лета. Отмечается, что особое внимание при проверке специалисты уделят соблюдению требований безопасности в корпусах.