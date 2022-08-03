В России появится возможность сдать ряд версий экзамена по английскому TOEFL

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С 4 августа в России и Белоруссии станет доступна сдача ряда вариантов экзамена по английскому языку TOEFL и других экзаменов ETS в удаленном формате, об этом со ссылкой на представителя компании Educational Testing Service сообщает ТАСС.

"<...> компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого", – говорится в сообщении.

В ETS отметили, что при этом сдать экзамены в экзаменационных центрах в России и Белоруссии по-прежнему невозможно из-за конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Educational Testing Service, которая организует тесты по английскому языку в рамках программы TOEFL, запретила гражданам России регистрироваться на экзамен.

TOEFL – экзамен на уровень знания английского языка, необходимый для приема на работу в англоязычных странах и поступления в иностранные вузы.