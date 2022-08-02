Гражданам РФ запретили регистрироваться на экзамен по английскому TOEFL

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Компания Educational Testing Service, которая организует тесты по английскому языку в рамках программы TOEFL, запретила гражданам России регистрироваться на экзамен.

"В целях соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) мы не можем обработать ваш запрос", – отмечается на сайте ETS при попытке регистрации аккаунта с указанием места жительства в РФ.

TOEFL – экзамен на уровень знания английского языка, необходимый для приема на работу в англоязычных странах и поступления в иностранные вузы.

Ранее международная система оценки знания английского языка IELTS отменила все экзамены на территории России. Соответствующее решение было принято в связи с обострением внешнеполитической обстановки. Тем, кто планировал сдавать экзамен, предложили перенести оплату на соответствующие курсы подготовки.