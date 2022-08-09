Движение на Бутырском Валу в сторону ТТК восстановили после пожара

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Движение на улице Бутырский Вал в сторону Третьего транспортного кольца восстановлено после перекрытия из-за пожара в жилом доме. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"Движение полностью восстановлено", – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в жилом доме на улице Бутырский Вал в центре Москвы произошел пожар. Возгорание началось в одной из квартир дома №30. Сообщалось, что пожарные спасли девушку из соседней квартиры с помощью лестницы. Ей потребовалась помощь медиков.

В Дептрансе предупреждали, что в районе места происшествия перекрыто движение транспорта.

Позднее в ГУ МЧС по Москве сообщили, что пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома. Уточнялось, что площадь пожара составила 35 квадратных метров.

