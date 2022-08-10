Минфин предложил освободить от НДС разработчиков программ военного назначения – СМИ

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Минфин РФ предложил предоставить налоговые льготы разработчикам программ военного и двойного назначения. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на законопроект.
В материале поясняется, что льгота по НДС коснется передачи исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения, а также передачи прав на использование таких программ и баз данных.
Как отмечает издание, внесение законопроекта в правительство запланировано на октябрь, а в Госдуму – в феврале 2023 года.
Ранее сообщалось, что в России рассматривают возможность отмены таможенных и налоговых льгот для продукции авиапрома. Письмо с просьбой оценить такую перспективу в адрес российских перевозчиков направила глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
Позицию перевозчиков Минтранс запросил для подготовки совещания с Минфином. Представители авиакомпаний между тем предложение об отмене льгот не поддержали.
До этого в России предложили освободить от НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова.
В своем обращении эксперт напомнил о ситуациях, когда пенсионеры вынуждены брать на себя родительскую роль: у кого-то ребенок появился незадолго до выхода на пенсию, кто-то стал опекуном в результате чрезвычайных обстоятельств.
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