Экономист оценил шансы на принятие закона о повышении страховой пенсии

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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев оценил шансы на принятие закона о повышении страховой пенсии в два раза, сообщает радио КП.

Он выразил мнение, что шансы на то, что проект примут, довольно высокие. Экономист напомнил, что пенсия состоит из двух частей – это фиксированная страховая часть и то, что гражданин зарабатывает с помощью баллов.

"Страховая часть пенсии сейчас составляет 6 295 рублей, ее собираются увеличить в два раза, значит, пенсии тоже увеличатся достаточно солидно, это будет плюс 6 000 дополнительных денег. Коснется не всех, к сожалению, пенсионеров, а тех, кто старше 70 лет", – рассказал Беляев.

По его словам, это категория граждан является наиболее нуждающейся.

"Не надо думать, что пенсионеры потребляют намного меньше, чем обычные граждане, у них такие же запросы, если даже не больше, поскольку здоровье требует дополнительных расходов", – подчеркнул Беляев.

Ранее сообщалось, что правительство выделит регионам больше 10 миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснил, что эти деньги пойдут на доплаты пенсионерам, чей доход не превышает прожиточного минимума. По словам Мишустина, нынешнее решение кабмина затронет порядка 1 миллиона человек и позволит снизить нагрузку на региональные бюджеты на фоне недавнего повышения прожиточного минимума.

В конце мая Владимир Путин принял решение об увеличении на 10% размера прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда с 1 июня текущего года. Также глава государства объявил об аналогичной индексации пенсий неработающих пенсионеров.

С 3 июня россияне начали в автоматическом режиме получать проиндексированные пенсии. Средний размер пенсии по стране увеличился на 1 760 рублей.

