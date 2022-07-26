Google оштрафована на 2 миллиарда рублей за непрозрачные правила блокировки на YouTube

Фото: depositphotos/wolterke

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала компанию Google на 2 миллиарда рублей за непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube, сообщается в телеграм-канале службы.

В ведомстве добавили, что штраф необходимо выплатить в течение 2 месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Google более чем на 21 миллиард рублей за повторное неудаление запрещенных данных.

В июле суд оштрафовал Google на 60 000 рублей за публикацию личных данных блогера Ильи Ремесло без его согласия. По данным материала дела, на YouTube-канале "Навальный Лайф" был опубликован личный телефон Ремесло. После этого блогер написал заявление в Роскомнадзор с просьбой привлечь Google к ответственности.

