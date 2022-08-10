Безработица в Москве стабилизировалась на уровне 0,45% – мэрия

Безработица в столице стабилизировалась на уровне 0,45%. Уже два месяца цифра не меняется, сообщили в мэрии. Предложения о трудоустройстве есть, а в некоторых областях их стало даже больше.

Стоит ли в данный момент менять работу? И что с уровнем зарплат? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.