Газировку Sprite больше не будут продавать в зеленых бутылках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Coca-Cola Company приняла решение выпускать Sprite в прозрачных бутылках. Об этом сообщает CNN.

К отказу от зеленых бутылок компания пришла из соображений экологичности, ведь так переработанный материал будет лучше.

"После переработки прозрачные пластиковые бутылки Sprite можно перерабатывать в другие бутылки, что способствует круговой экономии пластика", – объяснил гендиректор работающей с Coca-Cola компании по переработке отходов R3CYCLE Джулиан Очоа.

Отмечается, что газированные напитки Sprite в бутылках зеленого цвета продавались более 60 лет.

Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о ходе программы раздельного сбора мусора в столице. По его словам, за три месяца 2022 года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 340 тысяч тонн вторсырья, что почти на 21% больше аналогичного предыдущего показателя.

Позднее жителям ТиНАО предложили расплачиваться за ЖКУ пластиковыми бутылками. В построенных группой "Самолет" проектах стартовала программа оплаты ЖКУ экобонусами, которые можно получить за сдачу на переработку пластиковой и алюминиевой тары в установленные в ЖК фандоматы.

Баллы за сдачу вторсырья можно зачислять на лицевые счета, а после использовать их при оплате ЖКУ. За одну единицу сырья начисляется 10 бонусов, равных одному рублю.