Бирюков предупредил о возможном возвращении запаха гари в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков предупредил о возможном возвращении запаха гари от природных пожаров в Рязанской и Владимирской областях в столицу. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Уже сегодня, 19 августа, и завтра, 20 августа, в течение дня в отдельных районах города временами может ощущаться запах гари", – заявил представитель мэрии.

Бирюков добавил, что на ситуацию влияют погодные условия и направление ветра.

Ранее Мосэкомониторинг сообщил, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе в Москве снизилась в 8 раз в сравнении с утренними часами 18 августа.

Причиной смога в Москве стали лесные пожары в Рязанской области. По прогнозам синоптиков, запах гари сохранится в городе в ближайшие дни.