Можно ли найти грибы в московских парках? Что случится, если поцеловать лягушку? Стоит ли будить спящего на улице? Есть ли в России традиционные наказания для неверных мужей? И что популярней в нашей стране: дыня или арбуз?

Обо всем этом ведущий телеканала Москва 24 Алехандро рассказал гостю из Замбии в новом выпуске шоу "My name is Moscow".