Психолог рассказала, как справиться со стрессом на новом месте работы

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Клинический психолог Мария Бабушкина рассказала, как справиться со стрессом на новом месте работы. Об этом пишет "Мослента".
Эксперт отметила, что испытывать стресс при таких обстоятельствах совершенно нормально.
"Стоит поддерживать внутренний диалог. При ошибках, неловкостях, если забыли чье-то имя или маршрут в офисе, нужно говорить себе, что такое случается со всеми", – посоветовала она.
Бабушкина также порекомендовала сдружиться с наиболее доброжелательной коллегой, которая сможет ввести в курс дела, рассказать об особенностях работы.
Ранее психолог Анна Девятка рассказала, как перестать себя обесценивать. Она посоветовала уделять меньше времени критике и попробовать обратить внимание на положительные стороны личности. Помочь сможет ежедневное подведение итогов сделанного, а также регулярные занятия спортом, отметила она.
Она объяснила, что обесценивание – это механизм защиты психики, с помощью которого некоторые учатся справляться с жизненными неприятностями.
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