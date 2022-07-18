Эксперт рассказал, что может делать клиент на приеме у психолога

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Психолог Денис Долгов перечислил в своем телеграм-канале, что можно делать на приеме у психолога.

По словам специалиста, любому человеку нужно периодически выплескивать все свои накопившиеся эмоции, для чего хорошо подходят сеансы у психолога.

"Подавленные эмоции оказывают крайне негативное влияние на психику, становясь причиной различного рода расстройств", – предупредил Долгов.

Эксперт отметил, что на приеме человек может:

говорить о чем угодно;

молчать;

смеяться и хохотать;

плакать и рыдать;

кричать, ругаться (в том числе матом);

петь и вообще издавать любые звуки;

совершать любые движения, не ведущие к травматизму и разрушениям (танцевать, прыгать, размахивать конечностями);

вымещать физическую агрессию на специально предназначенных для этого предметах.

Однако психолог добавил, что есть ряд ограничений, который каждый должен соблюдать, приходя в кабинет специалиста. Клиент не должен причинять себе или психологу физический вред, крушить мебель или другие окружающие предметы, а также совершать любые действия сексуального характера, подчеркнул эксперт.

Ранее психолог Анна Девятка рассказала, как перестать себя обесценивать. Она посоветовала уделять меньше времени критике и попробовать обратить внимание на положительные стороны личности. Помочь сможет ежедневное подведение итогов сделанного, а также регулярные занятия спортом, отметила она.

Она объяснила, что обесценивание – это механизм защиты психики, с помощью которого некоторые учатся справляться с жизненными неприятностями.