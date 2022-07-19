Психолог назвала способы борьбы со стрессом при релокации

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Дыхательные практики или утренние ритуалы помогут справиться со стрессом при переезде в другой город или страну. Об этом сообщила практикующий психолог и тренер по стрессоустойчивости Александра Болдина в разговоре с "Лентой.ру".
Эксперт считает, что, вернув в жизнь знакомые действия, можно настроить мозг на привычное состояние. Зарядка или разговор с другом создадут благоприятное эмоциональное поле. То есть атмосферу в месте пребывания необходимо подстроить под себя.
Тоску по близким Болдина предложила заменить ежедневным общением с ними. Например, человек может определить время разговора с родными, а также ввести правило обмениваться открытками или письмами.
Справиться с одиночеством поможет знакомство с новыми людьми. Так, при переезде в другую страну, отметила психолог, можно найти соотечественников на языковых курсах.
Преодолеть стресс, по словам специалиста, можно с помощью дыхательных упражнений по простой схеме.
"Самая простая схема – вдохнуть на счет 1–2–3–4 и выдохнуть на счет 1–2–3–4–5–6. Вдыхать лучше через нос, а выдыхать через рот. 10–15 вдохов и выдохов по этой схеме быстро вернут вас в более спокойное состояние", – посоветовала Болдина.
Ранее эксперт рассказал, что может делать пациент на приеме у психолога. Так, человек может молчать, говорить на любые темы, плакать, а также совершать другие перечисленные действия. Однако перед походом к врачу клиенту следует ознакомиться со списком запрещенных действий на приеме у психолога.
"Доктор 24": стресс
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