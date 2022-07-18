Эксперт рассказала про синдром выученной беспомощности

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Синдром выученной беспомощности является состоянием, когда человек не предпринимает никаких действий для изменения некомфортных условий и обстоятельств жизни, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на семейного психолога Ольгу Романив.
"Слово выученная несет смысл шаблона, сформировавшегося у человека из-за пережитых событий в прошлом. Событий, которые не устраивали, но было невозможно на них повлиять", – рассказала психолог.
В качестве примеров эксперт привела абьюзивные отношения, издевательства и вечное недовольство среди педагогов или руководителя на работе. По ее словам, данные примеры объединены наличием психологических травм у человека, жизнью в некомфортных для человека условиях, нереальными попытками изменить что-либо, негативными мыслями.
Для преодоления данного синдрома Романив рекомендует заняться самоанализом, разработать алгоритм действий для улучшения жизни, вспомнить свои успехи, отмечать результаты проделанной работы и хвалить себя.
Ранее психолог Андрей Зберовский сообщил, что человек может понять, чего хочет от жизни, вспомнив подростковые стремления, следуя за способностями или беря пример с друзей.
По его словам, юношеские желания могут быть актуальны и во взрослой жизни. Специалист рекомендовал вспомнить мысли и желания, которые были у человека в подростковом периоде. Психолог пояснил, что в то время у него могли быть образы или примеры для подражания.
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