Психолог перечислила признаки распада личности

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Безразличие к внешнему виду, инфантилизм и эгоцентризм могут быть признаками распада личности, заявила психолог-консультант Вероника Тюрина.

"Появляется патологический "пофигизм" на то, помыты ли волосы, расчесаны ли они, опрятна ли одежда. Человеку становится все равно, дырявые ли джинсы он надевает, он может неделями ходить в одной и той же одежде", – сообщила она в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт добавила, что при распаде личности люди также перестают обращать внимание на проблемы окружающих, заботясь лишь о собственных потребностях. Кроме того, они могут отказываться решать какие-либо вопросы самостоятельно, ожидая вмешательства других людей.

По словам Тюриной, человек начинает терять интерес к окружающему миру и замыкается в себе.

"Крайняя степень – это потеря связи с реальностью и уход в иллюзорный мир, что типично для шизофренического расстройства", – отметила она.

Такой человек может начать навязчиво совершать одни и те же бессмысленные действия, смотреть одни и те же фильмы или ходить по одному и тому же маршруту, также у него появляется зависимость от вредных привычек.

Психолог подчеркнула, что перечисленные признаки являются поводом для обращения к врачу, уточнив, что в одних случаях может помочь психолог или психотерапевт, в других – психиатр или невролог.

Ранее психолог и сомнолог Елена Колесниченко заявила, что говорить о недосыпе можно, если длительность сна сильно различается в будни и выходные. По ее словам, люди с хроническим недосыпом жалуются на сильную сонливость, дефицит энергии, утомляемость, снижение концентрации внимания, ухудшение памяти.

Кроме того, как подчеркнула специалист, недостаток сна влияет на настроение, повышая тревожность и вызывая беспокойство и агрессию. При этом ряд людей изначально предрасположен к более сильным последствиям недосыпания.

