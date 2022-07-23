"ГОСТ шоу": выбираем мобильный телефон

Фотоаппарат, видеокамера, электронная книга, телевизор – мобильный телефон сегодня способен заменить множество других устройств. Но какие технические характеристики гаджета стоит учитывать перед покупкой, чтобы все необходимые функции работали без сбоев? В чем разница между смартфонами за 20 и 60 тысяч? Влияет ли модель на качество связи и скорость интернета? Ответы на эти вопросы – в новом шоу ГОСТ.

Дарья Филиппова с командой специалистов протестировала гаджеты от популярных брендов и расскажет, как найти идеальное соотношение между ценой и качеством.