Более 84 тысяч раз в Москве воспользовались жилищными услугами и сервисами

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичи воспользовались услугами и сервисами в жилищной сфере свыше 84 тысяч раз за первое полугодие 2022 года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"За первые шесть месяцев этого года горожане воспользовались ими свыше 84 тысяч раз, более 67% обращений поступило онлайн. Для удобства граждан мы перевели популярные госуслуги в цифровой формат, чтобы было быстрее и удобнее решать вопросы, связанные с недвижимостью", – рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.
В будущем планируется увеличение числа сервисов и услуг в сфере ЖКХ в электронном виде.
По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, наиболее популярным сервисом в жилищной сфере стало "Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учет", которым воспользовались свыше 40 тысяч раз.
Другой востребованной услугой стала предоставление сведений и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на жилье, за которой поступило порядка 13,4 тысячи раз. Услугой по заключению договоров социального найма москвичи воспользовались более 10 тысяч раз.
"Одной из первых в электронный вид была переведена услуга получения информации жилищного учета. Она появилась на mos.ru 10 лет назад. Благодаря этому москвичи получили возможность запросить документы, связанные с жильем, всего за несколько минут", – добавил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, уточнив, что данной услугой за время ее существования воспользовались свыше 500 тысяч раз.
С помощью другого популярного сервиса существует возможность проверить подлинность выписки из домовой книги, единого жилищного документа.
Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что Москва в третий раз подряд возглавила национальный рейтинг качества предоставляемых госуслуг в электронном виде.
Отмечается, что Москва получила 95,84 балла из 100 возможных. В 2021 году столица набрала 87,81 балла. Второе место заняла Московская область (84,19 балла), третье – Тульская область (83,67 балла).
Москва заняла первое место в России по предоставлению госуслуг онлайн – Сергунина
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