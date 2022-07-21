Приложение "Сбербанк Онлайн" восстановило работу после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой в работе приложения "Сбербанк Онлайн", произошедший 21 июля, устранен.

Клиенты столкнулись с проблемами с доступом к приложению банка якобы из-за неполадок с интернетом.

Ранее сообщалось, что в работе приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой. При попытке входа на экране высвечивалось сообщение о временных неполадках.

Уточнялось, что оплата банковскими картами, а также снятие наличных были возможны без ограничений. Информацию о сбое также подтвердили в пресс-службе кредитной организации, отметив, что работали над устранением данной проблемы.