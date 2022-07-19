Число ДТП с участием автобусов частных перевозчиков в Москве снизилось на 26%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что за первое полугодие 2022 года в столице снизилось число ДТП с участием коммерческих перевозчиков, работающих по госконтракту. Об этом сообщает ТАСС.
"С начала года число ДТП с участием автобусов коммерческих перевозчиков составило около тысячи происшествий, что на 26% ниже показателей первого полугодия прошлого года. При этом 95% всех инцидентов – без пострадавших", – заявил представитель мэрии.
По слова Ликсутова, безопасность поездок обеспечивается за счет строгого контроля выполнения госконтракта по безаварийному вождению и соблюдения режима труда и отдыха водителей. Кроме того, применяются ежедневные медицинские и технические осмотры.
Заммэра уточнил, что в случае нарушения контрактных условий по безаварийности предусмотрены штрафы. Работу водителей также контролируют в онлайн-формате за счет систем "Антисон" и ГЛОНАСС.
Часть забот о водителях на себя берут перевозчики. Так, они организуют для сотрудников системное обучение и стажировки по освоению и обновлению навыков управления городским транспортом.
Сейчас в Москве наравне с городским перевозчиком работают еще пять коммерческих компаний. Они обеспечивают работу 197 городских маршрутов, расположенных в 11 округах столицы.
Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что по итогам первого полугодия 2022 года столицы стала лидером среди городов РФ по безопасности дорожного движения. Социальный риск за указанный период составил менее 1,2 погибшего в ДТП на 100 000 жителей.
"Интервью": Максим Ликсутов – о развитии транспорта в столице
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