Число ДТП с участием автобусов частных перевозчиков в Москве снизилось на 26%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что за первое полугодие 2022 года в столице снизилось число ДТП с участием коммерческих перевозчиков, работающих по госконтракту. Об этом сообщает ТАСС.

"С начала года число ДТП с участием автобусов коммерческих перевозчиков составило около тысячи происшествий, что на 26% ниже показателей первого полугодия прошлого года. При этом 95% всех инцидентов – без пострадавших", – заявил представитель мэрии.

По слова Ликсутова, безопасность поездок обеспечивается за счет строгого контроля выполнения госконтракта по безаварийному вождению и соблюдения режима труда и отдыха водителей. Кроме того, применяются ежедневные медицинские и технические осмотры.

Заммэра уточнил, что в случае нарушения контрактных условий по безаварийности предусмотрены штрафы. Работу водителей также контролируют в онлайн-формате за счет систем "Антисон" и ГЛОНАСС.

Часть забот о водителях на себя берут перевозчики. Так, они организуют для сотрудников системное обучение и стажировки по освоению и обновлению навыков управления городским транспортом.

Сейчас в Москве наравне с городским перевозчиком работают еще пять коммерческих компаний. Они обеспечивают работу 197 городских маршрутов, расположенных в 11 округах столицы.

Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что по итогам первого полугодия 2022 года столицы стала лидером среди городов РФ по безопасности дорожного движения. Социальный риск за указанный период составил менее 1,2 погибшего в ДТП на 100 000 жителей.

