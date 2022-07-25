"Яндекс" возобновил прием на работу новых сотрудников

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"Яндекс" снял все ограничения на прием на работу новых сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что российский IT-гигант приостановил набор кадров в конце февраля, чтобы иметь возможность поддерживать финансовое положение действующих сотрудников на прежнем уровне. Сейчас в компании открыто порядка двух тысяч вакансий.

Наиболее востребованные в "Яндексе" специалисты – бэкенд-разработчики. Для них доступно 476 вакансий. Больше всего работников требуется непосредственно в поисковик – 835 позиций. Затем идут сервисы, в том числе "Яндекс.Такси", "Яндекс.Еда", "Яндекс.Маркет" и другие – в них суммарно требуются 600 новых специалистов.

Ранее сообщалось, что Apple намерена сократить наем новых работников в 2023 году из-за вероятного экономического кризиса. Кроме того, компания планирует снизить расходы на зарплаты. Соответствующие решения тем не менее коснутся только отдельных подразделений.

