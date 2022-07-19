Apple намерена сократить наем новых сотрудников из-за возможного кризиса – СМИ

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Компания Apple собирается сократить наем новых работников в 2023 году из-за вероятного экономического кризиса, сообщает Bloomberg.

В компании планируется и сокращение расходов на зарплаты. Однако, по данным источника, соответствующие решения коснутся только конкретных подразделений.

Ранее Apple прекратила сотрудничество с Джонатаном Айвом, который проработал в корпорации более 30 лет. Мужчина покинул должность еще в 2019 году. Тогда Айв открыл собственную компанию LoveForm, и Apple решили продолжить работу с дизайнером в рамках соглашения о сотрудничестве.

В 2022 году договор не продлили. В Apple приняли решение приостановить "затратное" сотрудничество.